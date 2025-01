Ilfattoquotidiano.it - “Israele e Hamas hanno accettato l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza”. Trump conferma: “Gli ostaggi saranno rilasciati tra poco”

per ilile il rilascio degli. A riferirlo sono varie fonti giornalistiche, come France Press e Axios. Da ultimo la circostanza è statata dal presidente eletto degli Stati Uniti Donald. “Gliditra” ha detto sul social Truth. A ribadire l’ok all’intesa, che arriva dopo settimane di minuziosi negoziati nella capitale del Qatar, Doha, promette il rilascio di decine didetenuti dain diverse fasi, la liberazione di centinaia di detenuti palestinesi ine permetterebbe a centinaia di migliaia di sfollati adi tornare in ciò che resta delle loro case. Il raggiungimento delè statoto da funzionari del Qatar e di, mentreal momento non ha commentato.