Inter-Bologna due assenze pesanti per Inzaghi Obiettivo ‘continuità’ – Sky

si disputerà stasera 15 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Il tecnico nerazzurro Simonedovrà fare i conti con duedal peso specifico considerevole.IL PUNTO –è una sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Sul modo in cui i nerazzurri arrivano al difficile incontro si è espresso l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi: «L’sa far male agli avversari anche in situazioni di emergenza. Ha vinto senza subìre gol nelle ultime 4 sfide ed è la squadra che ha segnato di più nei primi tempi. Questa volta, di fronte a un avversario pericoloso come il, i nerazzurri dovranno provarci senza Calhanoglu e Mkhitaryan. Solo 4 volte in assolutoli ha avuti fuori contemporaneamente, mentre nei casi in cui è mancato uno o sono mancati entrambi, in questa stagione, l’ha vinto solo il 40% dei match giocati.