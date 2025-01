Sport.quotidiano.net - Il Poggibonsi prepara la partitissima. Domenica al ‘Lotti’ arriva il Grosseto

Si concentrano i giallorossi sulla gara con il, in programmaallo stadio Stefano Lotti con inizio alle 14,30. Un appuntamento di prestigio per i giallorossi, che dopo le due affermazioni consecutive in rimonta, con il monologo di Vitiello sui tabellini dei realizzatori, saranno chiamati a una ulteriore controprova in materia di potenzialità da valutare per il prosieguo del torneo. Lazione va avanti per il team allenato da Stefano Calderini, in un momento in cui sembrano di nuovo crescere le possibilità di impiego per gli elementi della rosa. Un collettivo, chissà, più fornito anche dal profilo del numero di effettivi. Con la speranza che anche l’influenza di questo particolare periodo abbia diminuito i suoi effetti. Il, dal canto suo, è atteso oggi dal match casalingo di recupero della serie D girone E con il Seravezza Pozzi.