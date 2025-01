Ilnapolista.it - Il falconiere della Lazio si è chiuso dentro Formello e lancia grida disperate (Corriere della Sera)

Dal centro sportivo diarriva una vicenda tanto surreale quanto drammatica, che ha sconvolto l’ambiente biancoceleste. Il presidente, Claudio Lotito, aveva deciso di interrompere il rapporto professionale con Juan Bernabé, storicodel club, protagonista delle esibizioni con l’aquila Olimpia durante le partitesquadra. Tuttavia, la notizia del licenziamento ha avuto sviluppi inaspettati: Bernabé si è barricato nella sua stanza a, chiedendo perdono per quanto accaduto e destando preoccupazioni per la sua incolumità. Ne scrive iledizione Roma.Ilsi è barricato a)Il licenziamento del, che viveva ada 15 anni, è stato accompagnato dall’allontanamento dell’urologo Gabriele Antonini, coinvolto in un intervento chirurgico su Bernabé per l’inserimento di una protesi peniena.