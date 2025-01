Isaechia.it - Grande Fratello, spunta la verità dietro al presunto televoto truccato: ecco quale è stato l’errore commesso

Lunedì sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del(QUI per leggere il resoconto), durante laHelena Prestes, a seguito della nomination legata al provvedimento disciplinare per aver lanciato un bollitore, è stata eliminata.A giocarsela alfinale insieme a lei, Shaila Gatta che si è salvata, ottenendo il 43,12 % di voti contro il 50,96 % di Helena, che le è valsa l’eliminazione.Una volta resi noti i risultati del, però, i telespettatori più attenti hanno notato che la domanda non era più “chi vuoi eliminare?”, bensì “chi vuoi salvare?” e subito in molti hanno parlato die di un complotto ai danni della Prestes poterla eliminare (QUI per leggere).A spiegare come stanno le cose ci ha pensato FanPage, che attraverso fonti vicine alha chiarito chenella dicitura è dovuta ad uno sbaglio umano e che quindi non è presente alcuna irregolarità:Fanpage.