Frattesi per Cristante? Ranieri | Cristante lo rivedremo con la Roma!

non vuole sentire parlare di unlontano dalla, nonostante si parli di un ipotetico scambio condell’Inter.SCAMBIO EVITATO? – Claudioha raggiunto i colleghi in conferenza stampa a due giorni dall’anticipo della ventunesima giornata di Serie A trae Genoa, che si disputerà venerdì sera allo Stadio Olimpico. Il mister giallorosso ha risposto alla domanda sul calciomercato e ha spento qualsiasi ipotesi di scambio tra Inter e Lupa per. Questo il suo commento: «Si cerca un giocatore da, un giocatore per quest’anno, che ha abbia delle qualità per il presente e per il futuro.? Locon la maglia della, test a posto, deve aumentare i carichi di lavoro in campo. Mi auguro di riaverlo disponibile dalla prossima settimana, conta saper e poter contare su di lui».