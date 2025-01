Imiglioridififa.com - Ecco la Nuova Patch, la più grande di FC 25 che rivoluziona il Gameplay! (Title Update #8)

Leggi su Imiglioridififa.com

Disponibile da domani 16 gennaio il nuovo aggiornamento per EA SPORTS FC 25 chiamatoRefresh#8) che rappresenta la revisione più significativa dela metà stagione che abbiamo mai realizzato, basata sui vostri back. Di seguito, trovate il dettaglio completo delle modifiche incluse in questadiffuse ufficialmente da EA SPORTS!Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!I difensori raggiungono troppo facilmente i portatori di palla velociGli attaccanti che controllano la palla sono naturalmente più lenti rispetto a quando sprintano senza palla, ma abbiamo notato che i difensori possono a volte raggiungere i portatori di palla troppo velocemente. Per questo motivo, l’Aggiornamento Titolo #8 affronta situazioni in cui i giocatori riescono a raggiungere il portatore di palla nonostante quest’ultimo abbia Attributi di Velocità molto più alti.