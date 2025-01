Daredevil | Born Again il primo trailer della serie è qui!

Leggi su Cinefilos.it

, ilè qui!Marvel Television ha diffuso ildi.CORRELATE: Ecco perché Matt Murdock e Wilson Fisk avranno poche scene insiemeha una data ufficiale per la premiere su Disney+; confermata la classificazione TV-MA, nuovi rumor suggeriscono come si farà riferimento a Spider-Man, nuovi rumor parlano del coinvolgimento degli originali Luke Cage e Iron FistInMarvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex bossmafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.