Bergamonews.it - Casello di Dalmine, annullata la chiusura notturna di mercoledì

Leggi su Bergamonews.it

Nientedeldinella serata di15 gennaio: come comunicato da Società Autostrade, è stato annullato il provvedimento che avrebbe dovuto entrare in vigore dalle 21 fino alle 5 di giovedì 16 gennaio.Rimangono confermate, come da programma, le chiusure in entrambe le direzioni in calendario nelle tre notti di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 gennaio, per consentire i lavori di manutenzione della stazionese.In alternativa sono consigliati i caselli di Capriate, per chi viaggia in direzione Milano, e Bergamo, per chi è invece diretto verso Brescia.L’intero progetto di adeguamento dello svincolo diha un valore complessivo di circa 25 milioni di euro: dopo il nuovo cavalcavia dello svincolo, varato a settembre e aperto al traffico a metà dicembre, è prevista la realizzazione di due sottovia, la realizzazione di barriere acustiche fonoassorbenti, per una lunghezza complessiva di circa 480 metri, e di opere a verde.