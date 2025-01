Ilgiorno.it - Casalasco compra in Germania: acquisita la gamma di sughi per pasta Knorr-Tomato al gusto

Rivarolo del Re, 15 gennaio 2025 –fa la spesa in. L’azienda di produzione e trasformazione del pomodoro da industria, già proprietaria di noti marchi come Pomì, Pomito e De rica, ha acquistato da Unilever latedesca diperal. L’intesa L'accordo per il passaggio di proprietà della, lanciata negli anni '90 da Unilever, che prosegue così il suo percorso di dismissioni, è stato firmato ad Amburgo e sarà effettivo dal primo marzo 2025. Il marchio, specifica una nota, resta a tutti gli effetti di piena proprietà di Unilever. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’operazione, tuttavia,ottiene anche il diritto di utilizzare il marchioesclusivamente in abbinamento a questadi prodotti. In realtà i prodottialpremium neipronti in, sono da sempre confezionati daper conto di Unilever.