Carlos Alcaraz sentenzia | Joao Fonseca sarà molto presto tra i migliori al mondo

La spettacolare prestazione didi ieri contro il russo Andrey Rublev ha destato non poca sensazione da parte degli addetti ai lavori. Il 18enne brasiliano ha bagnato il suo esordio a livello Slam, negli Australian Open, con un successo perentorio (3 set a zero) contro il n.9 ATP. Un’affermazione di grande qualità tecnica e morale e ora tanti appassionati ritengono chepossa essere il “terzo incomodo” nel dualismo trae Jannik Sinner.Ne ha parlatoin conferenza stampa, dopo la sua vittoria nettissima contro il giapponese Yoshihito Nishioka: “Ho seguito la partita di? Sì un po’ sì. Non ho potuto seguirla interamente, ma sono riuscito a guardare l’inizio e la fine. Cosa posso dire? Semplicemente incredibile quello che ha fatto“, le prime parole del campione di Murcia.