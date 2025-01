Ilrestodelcarlino.it - Treni e strade: l'anno del mai

In Emilia-Romagna si è riacceso il dibattito sulle infrastrutture. Solito copione, comunque: tante parole e pochi cantieri. Il neo governatore Michele de Pascale ha lanciato un messaggio al Governo proponendo al ministro Matteo Salvini un 'patto istituzionale' per capire quali opere è possibile realizzare e quali no. Presa di posizione che ha visto una reazione di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera e uomo di punta di Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna: “Le infrastrutture qui sono ferme per colpa della Regione. Penso alla Sassuolo-Campogalliano, alla Cispadana e anche al Passante autostradale di Bologna”. In pratica, sostiene, il governo regionale ‘ha difficoltà’ ad attuare accordi già stipulati, di fatto bloccando la bretella del Modenese, la nuova autostrada tra Reggio e Ferrara e appunto l'allargamento di autostrada e tangenziale nel nodo bolognese, seppur puntualizzando che sarebbe meglio realizzare un nuovo tratto autostradale a sud del capoluogo.