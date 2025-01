Cityrumors.it - Taxi volanti in arrivo: “Basteranno cinque minuti per viaggi che oggi sono da 2-3 ore”

Dai lunghi e fastidiosi traffici lungo la strada a quelli in cielo, a breve i taxi volanti diventeranno realtà: ecco in cosa consistono

Spesso, fin da piccoli, abbiamo immaginato un futuro in cui poter guidare macchine, simili a quelle che si vedono nel colossal Star Wars, o in cartoni animati come Futurama, protagonista dei nostri pomeriggi su Italia 1. Un sogno che, però, a breve potrebbe diventare realtà. A renderlo concreto, infatti, sarebbe stato JoeBen Bevirt CEO di Joby Aviation.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Bevirt a breve dovrebbe aprire alla circolazione dei primi taxi volanti. Questi prenderanno il nome di eVTOL, e consistono in veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale.