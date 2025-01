Oasport.it - Snowboard, PSL Bad Gastein 2025 oggi in tv: orari, programma, streaming

L’Italia ha passato una sola gara senza podio in questa Coppa del Mondo dialpino: dopo la tappa non favorevole di Davos, gli azzurri sono tornati a brillare sulle nevi di Scuol. In Svizzera è arrivato il successo di Maurizio Bormolini nel PGS, il suo sesto in carriera in Coppa del Mondo e in più è arrivato il quarto posto di Gabriel Messner.Il direttore tecnico Cesare Pisoni porterà i soliti tredici atleti a Bad: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini che è leader della classifica di PGS, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Marc Hofer e Gabriel Messner al maschile, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava per il settore femminile.Proprio Badè una tappa che Maurizio Bormolini gradisce particolarmente: il classe 1994 nativo di Tirano proprio in Austria ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel gennaio del 2023 e si è ripetuto ancora lo scorso anno.