Ora deve tornare Grande Fratello colpo di scena su Helena dopo l’eliminazione

La puntata di ieri delsi è chiusa come molti dei fan non avrebbero voluto, condiPrestes. Adesso, però, qualcosa potrebbe cambiare e rivederla in studio sembra non sia così difficile.è stata eliminata in maniera abbastanza netta. Le percentuali registrate dai concorrenti che hanno sostenuto la sfida al televoto sono state le seguenti:Prestes 50,96%; Shaila Gatta 43,12%; Ilaria Galassi 4,15%.>> “E qui mica siamo scemi”., fuorie Shaila non se la tiene: spara proprio a zeroTommaso Franchi 1,19% e Luca Calvani 0,55 %. Una volta attraversata la porta rossa,Prestes si è sciolta in lacrime.aver lasciato la Casa ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Mi dispiace, magari ero un po’ stanca, mi sentivo schiacciata”.