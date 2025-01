Iodonna.it - Non bisogna avere mano ferma con pennellino & colore né aspettare che asciughi. Applicarlo, sembra facilissimo

Leggi su Iodonna.it

Rivoluzione beauty nel mondo della manicure? Arriva lo smalto adesivo, che assicura una durata long lasting e unperfetto per qualche settimana. Il segreto è tutto nella sua applicazione, facilissima, che permette di cambiare stile ogni volta che lo si desidera, senza obbligatoriamente recarsi in salone. Ecco come si utilizza. Unghie natalizie: cinque ispirazioni perfette per le Feste X Leggi anche › I colori di smalto semipermamente del momento? Caramello, blu e pistacchio › Unghie, i colori di smalto e le nail art di tendenza per l’autunno 2024 Smalto adesivo per unghie perfette in pochi secondiNato in Corea del Sud, lo smalto adesivo o nail wraps è una soluzione rivoluzionaria per chi desidera mani e piedi sempre impeccabili.