Lopinionista.it - Lezioni private, quando gli studenti diventano tutor

Un universitario su cinque le impartisce per mantenersi. L’indagine svolta dal portale online di Ripetizioni.itLe ripetizionisono tra i lavoretti dapiù diffusi: si inizia quasi per gioco ma per alcuni può diventare un’attività di rilievo. Gli alunni delle superiori – coinvolto circa 1 su 10 – si specializzano soprattutto nelle materie scientifiche, gli universitari in quelle umanistiche. Come trovano i “clienti”? Tramite il passaparola e le piattaforme specializzate.Si può essere studente e insegnante nello stesso momento? Assolutamente sì: magia delle ripetizioni. Sono tanti, infatti, i giovani che proprio mentre vestono i panni del discente – a scuola come all’università – si adoperano per “aiutare” altri colleghi in difficoltà a fronte di un compenso.Un lavoretto che, soprattutto per i più grandi, può diventare un vero e proprio aiuto finanziario: basti pensare che, in Italia, se in media uno studente-si porta a casa oltre 200 euro al mese, il 5% di loro riesce a superare anche la quota dei fatidici 1.