Romadailynews.it - Lazio: Mattia (Pd), risorse bonus disabilita’ insufficienti, stop a click day senza fondi

A partire da ieri si potra’ accedere alla piattaforma E-family per i buoni finalizzati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione. “In sole tre ore iper la non autosufficienza sulla piattaforma E-family sono esauriti tagliando fuori migliaia di persone condi Roma e del, e le rispettive famiglie, non perche’ fossero meno bisognose delle altre o perche’ non avessero i requisiti ma semplicemente perche’ leregionali disponibili erano”.Lo dichiara la consigliera regionale deldel Pd, Eleonora.“E’ inaccettabile che la tutela dei diritti, soprattutto quando si parla di fragilita’, sia affidata a unday che non poggi susufficienti per tutti coloro che ne hanno bisogno;regionali che invece sono stati ridotti da 20 a 8 milioni, rispondendo, secondo alcune stime, alle necessita’ di appena un migliaio di persone a fronte di circa 290 mila.