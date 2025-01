Iodonna.it - La sua abitazione ad Altadena è stata distrutta dalle fiamme. Aveva 95 anni

Dalyce Curry, attrice nota per il suo ruolo nel film del 1980 The Blues Brothers è tra le vittime degli incendi che hanno colpito la California.95. La notizia èvia social dalla pronipote Dalyce Kelley. Incendi a Los Angeles, il racconto degli italiani rientrati a Roma: «Città spettrale» X Leggi anche › Incendi a Los Angeles, continua la solidarietà delle star: Beyoncé dona 2,5 milioni di dollari Dalyce Curry, attrice dei Blues Brothers, è morta negli incendi di Los AngelesSecondo quanto riportato dal New York Post, i resti di Dalyce Curry sono stai trovati all’interno della suacompletamentedall’Eaton Fire.