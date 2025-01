Liberoquotidiano.it - Inversione di tendenza sui social: se oggi spuntano le de-influencer

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il tempo della consapevolezza arriva sempre la mattina dopo, quando ci si sveglia con la sbornia o con la sete o con un ospite. O con dei bastoni in testa che promettono capelli da sirena, senza bisogno del calore della piastra. «I bigodini non mi avevano fatto chiudere occhio – ha raccontato l'dell'Ohio Diana Wiebe –. I miei capelli poi sono già mossi, era veramente troppo». Dopo aver riempito cassetti di creme e scrub per il viso, e soprattutto dopo aver letto il conto della carta di credito, Wiebe è diventata un', ma dalla parte delle cuciture: su Tik Tok, con il nome @depressiondotgov, cerca di de-influenzare i suoi 200mila follower. Insegna a non cadere nelle trappole dei codici sconto, a chiedersi se davvero hanno bisogno di una tazza in più, a inventarsi nuovi abbinamenti con i vestiti nell'armadio.