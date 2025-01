Ilgiorno.it - Gestiscono una rete di spaccio di cocaina e hashish nel Legnanese: arrestate tre persone

Villa Cortese (Milano), 14 gennaio 2025 – La Polizia di Stato, coordinata della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale, per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti nei confronti di tre cittadini: una coppia composta da una donna, cittadina italiana di 44 anni con precedenti in materia di stupefacenti, reati contro la persona e patrimonio, il compagno, un cittadino di nazionalità marocchina, 31enne e con precedenti penali in materia di stupefacenti, e il fratello di quest’ultimo, 26enne anche lui di nazionalità marocchina, con precedenti penali in materia di stupefacenti e reati contro la persona e normativa. I tre facevano parte di un’organizzazione dedita allodi droga, in particolare hascisc ee sono in corso ulteriori indagini per rintracciare un quarto complice, anche esso cittadino marocchino, e destinatario del medesimo provvedimento, al momento ancora irreperibile.