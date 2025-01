Lanazione.it - Centri prelievo Cisanello e Santa Chiara, dal 20 gennaio si accede solo con prenotazione

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 142025 - A partire dal 20aidell’Aoup dinon si potrà piùre senza aver prima prenotato. L’accesso diretto senzasarà consentitoper richieste con codice di priorità “urgente” (entro 72 ore). Laè possibile con le seguenti modalità: • sul portale Zero Code https://zerocode.sanita.toscana.it/#/home con un’ampia offerta di posti spalmati nel corso delle settimane sia alche a. In base alle disponibilità, sarà possibile ottenere l’appuntamento anche entro 5 giorni dalla data di. •telefonica per i pazienti inseriti in percorsi dedicati (oncologici, allergie al lattice, gravidanze con libretto cartaceo, gravidanze a rischio): al(Ed.