Black out di sessanta secondi. Ma il concerto è un successo

Nemmeno ilout elettrico all’impianto luci del palco, a tre quarti dell’esecuzione della "Rhapsody in Blue" di Gershwin, ha condizionato lo svolgimento del brano da parte della Filarmonica di Tresigallo diretta dal professor Paolo Lenzi. I, lunghissimidi buio totale non hanno tolto concentrazione, sentimento e passione ai 50 musicisti, al pianista solista Matteo Forlani e al direttore Lenzi che, non appena tornate le luci, hanno terminato l’esecuzione. Un piccolo fuori programma che, domenica al Teatro ‘900, non ha rovinato il tradizionaleAugurale per il Nuovo Anno davanti ad una platea delle grandi occasioni. Un evento che ha regalato grandi emozioni, e nel corso del quale è stata consegnata una targa quale socio onorario al novantenne Enzo Lenzi, ex sassofonista della Filarmonica stessa, nonché padre dell’attuale direttore, omaggiato con un calorosissimo applauso che ha unito il pubblico e i musicisti.