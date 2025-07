Wimbledon 2025 | oggi le semifinali femminili – Orari protagoniste e dove vederle in TV e streaming

Wimbledon 2025 entra nel vivo con le semifinali femminili, un vero spettacolo di talento e adrenalina sul campo centrale dell’All England Club. Due sfide imperdibili tra le migliori tenniste del circuito WTA promettono emozioni a non finire. Chi si qualificherà in finale? Scopri orari, protagoniste e come seguirle in diretta tv e streaming, perché questa giornata potrebbe riscrivere la storia del torneo.

Giornata chiave a Wimbledon 2025 con le attesissime semifinali femminili in programma oggi sul campo Centrale dell’All England Club. Due match imperdibili che vedranno protagoniste alcune delle tenniste più forti del circuito WTA. Aryna Sabalenka, attuale numero 1 del mondo, sfiderà la statunitense Amanda Anisimova (testa di serie n.13). A seguire, la polacca Iga Swiatek (n.8 del ranking) scenderà in campo contro la svizzera Belinda Bencic per conquistare un posto nella finalissima del torneo. Orari semifinali Wimbledon 2025 – Giovedì 10 luglio. Campo Centrale – dalle ore 14:30 (ora italiana) Aryna Sabalenka 1 vs Amanda Anisimova 13. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2025: oggi le semifinali femminili – Orari, protagoniste e dove vederle in TV e streaming

