Calcio a 5 serie C1 Forlì avanti con Castorri e Bonetti

Il Forlì Calcio a Cinque si rafforza ancora di più con due conferme di grande peso: Marco Castorri ed Edoardo Bonetti, pilastri della scorsa stagione in C1, continuano a indossare la maglia biancorossa. La loro esperienza e leadership sono fondamentali per il futuro del team, determinanti per puntare ancora più in alto nel campionato di Serie C1. La squadra si prepara a scrivere nuove pagine di successo, sostenuta da questi innesti di qualità.

Due conferme fondamentali per il Forlì Calcio a Cinque. In questi giorni la società ha prolungato il rapporto con Marco Castorri ed Edoardo Bonetti, protagonisti nello scorso campionato in C1. Castorri, alla terza stagione in biancorosso, è un punto di riferimento tanto al centro della difesa quanto nello spogliatoio. Classe 1994, dopo alcuni campionati in C2 con la Polisportiva 1980 non ha avuto problemi nel salire nella categoria superiore distinguendosi anche per le reti, pesanti, messe a segno in momenti decisivi della stagione. Rinnovato anche il rapporto con Edoardo Bonetti, classe 1999, alla seconda stagione a Forlì, dove si ha mosso i primi passi nel settore giovanile e l’esordio nella serie cadetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie C1. Forlì, avanti con Castorri e Bonetti

In questa notizia si parla di: castorri - calcio - forlì - bonetti

TERZO RINNOVO IN CASA BIANCOROSSA Edoardo Bonetti resta con noi! Il progetto del Calcio a Cinque Forlì prende sempre più forma: Bonetti, classe '99, forlivese DOC e cresciuto nel nostro vivaio, sarà ancora protagonista nella prossima stagi Vai su Facebook

#futsalmercato, Forlì: Bonetti indosserà ancora la maglia biancorossa; Calcio a 5, Forlì in semifinale al memorial Alfonso Velez: vittoria in rimonta contro Gatteo; Calcio a 5, Coppa Vélez: l’Oleodinamica Forlivese trionfa sul Santa Sofia e avanza agli ottavi.