MotoGP Jorge Martin rientra a Brno? Ottime sensazioni nel test di Misano felice di essere tornato

Dopo quasi tre mesi di attesa, Jorge Martin torna in pista con entusiasmo e determinazione, dimostrando di essere pronto a riprendere il suo posto nella top class della MotoGP. Il test a Misano ha regalato sensazioni positive e tanta fiducia, sottolineando il suo desiderio di tornare più forte che mai. Ora, con il rientro previsto a Brno, l'attenzione si concentra sul futuro e sulle sfide che attendono il campione spagnolo.

Jorge Martin ha effettuato il suo ritorno in pista nella giornata di mercoledì 9 luglio, sostenendo un serio test sul tracciato di Misano Adriatico. È stata la vera prima uscita del Campione del Mondo in carica della MotoGP dopo quasi tre mesi, ovverosia dall’incidente patito durante il Gran Premio del Qatar dello scorso 13 aprile. Lo spagnolo ha completato 64 giri, 29 al mattino e 35 al pomeriggio, in sella alla sua RS-GP venendo seguito dall’intero “stato maggiore” di Aprilia. Infatti erano presenti sia Massimo Rivola che Daniele Romagnoli, partiti poi per il Sachsenring, dove questo fine settimana si disputerà il Gran Premio di Germania, che potrebbe essere l’ultimo appuntamento senza Martinator, il quale scalpita per tornare in azione anche agonisticamente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin rientra a Brno? “Ottime sensazioni nel test di Misano, felice di essere tornato”

