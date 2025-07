un nuovo attacco mortale di droni russi colpisce kiev

Un'altra notte di devastazione a Kiev: droni russi colpiscono ancora, seminando morte e distruzione in modo brutale. La capitale ucraina si trova sotto assedio, mentre i residenti affrontano una minaccia costante che mette a rischio vite innocenti e la loro quotidianità . Le autorità e il mondo osservano con preoccupazione crescente, auspicando una fine a questa spirale di violenza. Ma quali saranno le conseguenze di questo attacco e come reagiranno le forze ucraine?

La capitale ucraina Kiev è stata nuovamente sottoposta a un massiccio attacco notturno da parte di droni russi, secondo quanto riferito da funzionari locali, che ha causato almeno due morti e 13 feriti, e incendi in tutta la città . Le autorità di Kiev affermano che i resti del drone hanno colpito il tetto di un edificio residenziale nel quartiere centrale di Shevchenkivskyi. Filmati sui social media, non ancora verificati dalla BBC, mostrano esplosioni nel cielo notturno, mentre le unità di difesa aerea iniziano a respingere l’attacco. L’esercito ucraino ha anche lanciato l’allarme per la minaccia di un attacco missilistico balistico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it