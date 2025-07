Sfuma il derby storico Cobolli la grinta non basta A Londra si ripete Parigi | è ancora Sinner-Djokovic

Nel mondo del tennis, la grinta di Cobolli non basta a fermare i campioni. A Londra, la sfida tra italiani e stelle internazionali si ripete, con Sinner che supera Shleton e si prepara a sfidare Djokovic in semifinale. Un duello che ricorda il dramma di Roland Garros, dove le sorti della racchetta si sono decise solo all’ultimo. Allora vinse...

Jannik Sinner batte Ben Shleton per 3-0, 7-6 (2) 6-4 6-4, e raggiunge la semifinale di Wimbledon dove incontrerà Novak Djokovic. Avendo la meglio su Flavio Cobolli Nole ha impedito che vi fosse un derby tutto italiano nel turno che precede la finale e così sul campo si rivivrà quanto visto a Roland Garros un mese fa in un incontro che anche allora decideva chi dovesse andarsi a giocare lo slam contro la vincente dell’altra gara. Allora vinse l’azzurro, ma a questi livelli i precedenti con contano nulla e ogni gara ha una storia a sé. È la prima volta che il numero uno del mondo arriva così lontano sull’erba londinese e questo successo assume un valore superiore se si considera che l’altoatesino ha giocato un tutore elastico al gomito destro a protezione di un cerotto medicato applicato sull’articolazione che si è infortunata lunedì sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sfuma il derby storico. Cobolli, la grinta non basta. A Londra si ripete Parigi: è ancora Sinner-Djokovic

