Giornalista Scampini pubblica post dell’hater | Purtroppo è guarita dal tumore

In un gesto di coraggio e dignità, Sabrina Scampini ha deciso di condividere pubblicamente il commento offensivo di un hater, dimostrando come la forza interiore possa trasformare l'odio in uno spunto di riflessione. La sua scelta di denunciare e mettere in luce il comportamento tossico invita tutti a riflettere sull'importanza del rispetto e dell'empatia nel mondo digitale, ricordandoci che la solidarietà supera ogni odio.

(Adnkronos) – Sabrina Scampini, giornalista Mediaset di Quarto Grado, ha denunciato pubblicamente un hater sui social. Il commento offensivo, scritto da Alessandra Allega Pomo, recita: “Eh, ha avuto un brutto tumore. Poi purtroppo è guarita”. Scampini ha deciso di non restare in silenzio: ha screenshottato il messaggio e lo ha condiviso sul proprio profilo. Scampini, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giornalista Scampini pubblica post dell’hater: “Purtroppo è guarita dal tumore..”

