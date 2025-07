Boxe | il Comune di Gaggio Montano dove Diego risiede l’ha celebrato con una targa per i risultati conseguiti Lenzi è l’orgoglio della nostra comunità

Nel cuore di Gaggio Montano, il suo comune ha reso omaggio a Diego Lenzi con una targa per i straordinari risultati ottenuti, simbolo dell’orgoglio locale. Dall’Appennino alle Olimpiadi di Parigi 2024, Diego lavora con passione per consacrarsi nel pugilato mondiale. Dopo un oro al Grand Prix di Usti Nad Labem e una crescita costante nel giro della Nazionale, la sua storia è un esempio di determinazione e ambizione che ispira tutta la comunità.

Dall’Appennino a caccia della gloria. Diego Lenzi sta lavorando per trovare la consacrazione nel mondo del pugilato, dopo la partecipazione da outsider alle Olimpiadi di Parigi 2024 nelle quali ha sfiorato la medaglia. Il super massimo è anche stabilmente nel giro della Nazionale ed è reduce dall’oro vinto al Grand Prix Usti Nad Labem, tappa della World Boxing Cup e dalla discussa eliminazione nel round successivo ad Astana in Uzbekistan dopo un verdetto messo sotto la lente d’ingrandimento anche dal dt Giovanni De Carolis. Il bolognese ha anche debuttato tra i professionisti con la Scuola di Pugilato Testudo di Milano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Boxe: il Comune di Gaggio Montano, dove Diego risiede, l’ha celebrato con una targa per i risultati conseguiti. "Lenzi è l’orgoglio della nostra comunità»

In questa notizia si parla di: lenzi - diego - boxe - comune

