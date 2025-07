TFA sostegno prova scritta | video lezione + 80 esempi di prova scritta con tracce svolte + libro Studio rapido + 91 mappe mentali interattive

Se stai affrontando il TFA sostegno e desideri una preparazione efficace e mirata, sei nel posto giusto. Con il nostro pacchetto completo, che include video lezioni, esempi di tracce svolte, un libro di studio rapido e mappe mentali interattive, potrai affrontare la prova scritta con sicurezza e semplicità . Non lasciare nulla al caso: scopri come ottimizzare i tuoi studi e superare con successo l’esame. Preparati al meglio, il tuo futuro ti aspetta!

Molte UniversitĂ non svolgeranno la prova preselettiva per l’accesso al TFA sostegno X ciclo o hanno programmato la prova scritta a ridosso della preselettiva. Per aiutare i candidati, il nostro team ha realizzato dei pacchetti utili per una preparazione rapida alla prova. Pacchetto completo TFA: corso + tracce + libro e mappe + registrazioni webinar . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

