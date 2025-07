Calciomercato Inter i nerazzurri fanno sul serio per Richard Rios del Palmeiras | tutti gli aggiornamenti sulla trattativa

L’Inter si prepara a fare sul serio per rinforzare il centrocampo nella stagione 2025/26. Dopo aver messo nel mirino Richard Rios del Palmeiras, i nerazzurri valutano attentamente questa opzione in vista di una possibile cessione di Hakan Calhanoglu, con il club brasiliano che chiede 30 milioni. La strategia dell’Inter si fa sempre più chiara: puntare forte sui talenti emergenti per rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività.

Calciomercato Inter, i nerazzurri valutano Richard Rios del Palmeiras in caso di cessione di Calhanoglu: il club brasiliano chiede 30 milioni. In casa Inter, l'attenzione sul mercato cresce in vista della stagione 202526, con un focus particolare sul futuro di Hakan Calhanoglu. Come riportato da TMW, la dirigenza nerazzurra sta valutando diverse opzioni per rinforzare il centrocampo, e uno dei nomi che emerge dal Calciomercato Inter con forza è quello di Richard Rios, talento del Palmeiras. Il centrocampista brasiliano, che ha mostrato qualità interessanti in Brasile, potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Calhanoglu, qualora il turco dovesse davvero lasciare Milano.

