Onda verde per l’Alcione | Il vivaio la nostra forza

L’Alcione si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, con la forza di un vivaio che rappresenta il cuore pulsante del club. La stagione alle porte vede il team ambizioso di ripetere e migliorare i traguardi storici raggiunti in serie C, grazie a un mix di esperienza e talento giovanile. Riccardo Bellotti, il nostro direttore sportivo, sarà fondamentale nel scoprire e coltivare nuovi talenti che ci porteranno sempre più in alto.

La nuova stagione è alle porte e l' Alcione punta a ripetere e magari migliorare quel che di buono è stato fatto nella prima storica annata in serie C. Puntando sui un mix di calciatori esperti e ragazzi del vivaio. Riccardo Bellotti è il direttore sportivo del settore giovanile dell'Alcione e punto di riferimento del club. Toccherà anche a lui "scovare" talenti. Direttore, come è stato gestito dall'Alcione il salto dalle serie minori ai professionisti? "Non è stato impegnativo per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione. La nostra fortuna è stata l'alta qualità dei calciatori e dello staff, anche ai tempi dei dilettanti si lavorava con figure provenienti dal mondo dei professionisti.

