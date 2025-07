Civitanovese la trattativa infinita Gli ultimi bilanci passati ai raggi X

La trattativa per la cessione della Civitanovese sembra intrappolata in un eterno "stallo", con i bilanci passati sotto il microscopio che rivelano tensioni e incertezze. La giornata di ieri, purtroppo, non ha portato né novità né una svolta decisiva: l'appuntamento dal notaio è saltato, lasciando il futuro del club ancora appeso a un filo. Le aspettative si fanno sempre più fievoli, alimentando un senso di attesa infinita. Come si può uscire da questa fase di stallo?

Come si poteva temere, anche la giornata di ieri non si è rivelata risolutiva nell'ambito della trattativa per la cessione della Civitanovese. Le sensazioni alla vigilia erano quelle di un accordo che non sarebbe stato sottoscritto, stavolta ci si è fermati allo step precedente. L'appuntamento in programma ieri mattina dal notaio è saltato, a quanto pare di comune accordo. Sul piatto vi era un preliminare che, se sottoscritto, avrebbe impegnato le parti a procedere per il successivo passaggio finale. Lo avrebbero siglato l'attuale patron rossoblù Mauro Profili con sua madre Elide Toderi e Claudio Dell'Uomo, dirigente calcistico che fa riferimento alla realtà offerente, il sodalizio con a capo l'imprenditore laziale Davide Ciaccia.

