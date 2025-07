I volti nuovi del Grifone. Arriva bomber Benedetti.

Il Grifone si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi con i suoi volti freschi e talentuosi. Il direttore generale Filippo Vetrini ha appena perfezionato due importanti acquisti: Lorenzo Benedetti, bomber di razza con oltre 165 reti e 380 presenze, e Alessio Ciraudo, giovane promessa classe 2006. Questi arrivi rafforzano la squadra e accendono l’entusiasmo dei tifosi, pronti a sostenere i biancorossi verso nuovi traguardi.

Altri due arrivi in casa biancorossa. Il direttore generale Filippo Vetrini ha chiuso gli accordi per Lorenzo Benedetti, bomber di razza, 33 anni (che si è svincolato dal Seravezza) e per l’under Alessio Ciraudo, classe 2006. Per Benedetti i numeri parlano per lui: 380 partite, 165 gol, 186 presenze nel girone E di serie D e 100 gol in questo girone. Alla corte di mister Indiani è arrivato anche l’under Alessio Ciraudo, classe 2006, esterno di fascia destra, dal vivaio della Fiorentina dopo una stagione passata nel Figline. Nel frattempo è stato completato l’organico tecnico che accompagnerĂ mister Indiani: allenatore in seconda e match analyst Lorenzo Nannuzzi, preparatore atletico Nicola Stagnaro, recupero infortunati Manuel Sinatti, preparatori dei portieri Riccardo di Pisello e Giacomo Milanesi, collaboratore tecnico Giacomo Pappalardo, team manager Matteo Faenzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net