Roberta Cappelletti | un’estate 2025 all’insegna del Liscio tra tour giovani talenti e grandi eventi

L’estate 2025 di Roberta Cappelletti si preannuncia un vero e proprio trionfo di musica, tradizione e giovani talenti. Voce storica del Liscio romagnolo, la cantante torna protagonista tra concerti imperdibili, iniziative formative e grandi eventi, portando avanti con passione l’eredità musicale della Romagna. Tra le esperienze più significative, l’artista ha guidato un corso...

L'estate 2025 si preannuncia ricca di emozioni per Roberta Cappelletti, voce storica del Liscio romagnolo e icona della musica da ballo in Italia. La cantante è tornata protagonista con una stagione intensa tra concerti, progetti formativi e partecipazioni a eventi di grande richiamo. Il successo dell'Accademia del Folclore Romagnolo e l'entusiasmo dei giovani. Tra le esperienze più significative di questa stagione, l'artista ha guidato un corso presso l' Accademia del Folclore Romagnolo, coinvolgendo numerosi giovani aspiranti cantanti. «Non pensavamo fosse così difficile cantare il Liscio», hanno ammesso i partecipanti, conquistati dalla tecnica vocale e dall'energia contagiosa di Roberta.

