Weah Marsiglia ci siamo! Ecco la cifra che guadagnerà la Juve | soldi reinvestiti subito su Sancho e Conceicao? Le ultimissime

Il calciomercato della Juventus si infiamma: Weah pronto a partire per Marsiglia, mentre la Vecchia Signora reinveste i proventi su Sancho e Conceicao. La strategia bianconera si fa sempre più chiara, puntando a rinforzi di qualità per affrontare al meglio la nuova stagione. Tutti gli ultimi aggiornamenti sui movimenti di mercato, con dettagli esclusivi sulla cifra che la Juve guadagnerà e le mosse future per consolidare il progetto. Restate con noi, perché le sorprese non finiscono qui.

Weah Marsiglia, ci siamo! Ecco la cifra che guadagnerĂ la Juve: tutti i dettagli sulle mosse dei bianconeri. Il calciomercato Juve sta preparando importanti cambiamenti in vista della nuova stagione, con diversi giocatori pronti a salutare la Continassa. Come riportato da Gazzetta, il primo a fare le valigie dovrebbe essere Timothy Weah. Il figlio d’arte ha espresso la sua preferenza per il Marsiglia, e l’affare con il club francese sta prendendo piede. I due club hanno trovato un’intesa di massima sulla valutazione del giocatore, che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Ora, la trattativa entra nel vivo, con la dirigenza bianconera e quella francese che stanno discutendo le modalitĂ della cessione: la Juventus vorrebbe una cessione definitiva, mentre il Marsiglia sta considerando anche la possibilitĂ di un prestito con obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Marsiglia, ci siamo! Ecco la cifra che guadagnerĂ la Juve: soldi reinvestiti subito su Sancho e Conceicao? Le ultimissime

In questa notizia si parla di: juve - marsiglia - siamo - ecco

Luis Henrique Inter, la Juve tenta lo scippo in stile Bremer? L’inserimento dei bianconeri è concreto e il Marsiglia spera… nell’asta! - Luis Henrique potrebbe diventare un nuovo obiettivo della Juventus, che cerca di anticipare l'Inter in una trattativa simile a quella di Bremer.

Vlahovic pronto a tradire la Juventus: “Ha già un accordo, ecco cosa gli offrono” Cosa sta succedendo https://bit.ly/4lH1Xie Vai su Facebook

Il discorso di Tudor: «Noi siamo la Juventus, adesso si cambia»; Tudor, il primo discorso alla squadra: Siamo la Juventus, ecco cosa dobbiamo ritrovare; Weah: Juventus favorita per lo Scudetto, ecco chi toglierei al Milan. In Italia c'è più razzismo.

Juventus, Clauss sostituisce Weah? - La Juventus ha messo nel mirino Jonathan Clauss, esterno del Nizza che Igor Tudor ha già allenato al Marsiglia. Secondo msn.com

Sky Sport - Vlahovic, la Juventus studia l'ipotesi risoluzione: ecco quanto risparmierebbe - L'attaccante serbo non ha intenzione di prendere in considerazione le offerte arabe, dunque stando alle indiscrezioni di Sky Sport ... Segnala tuttojuve.com