West Ham è appassionato di firmare Tyler Morton di Liverpool e Harvey Elliott

West Ham United si prepara a sorprendere i tifosi con un colpo da maestro, puntando forte su Tyler Morton e Harvey Elliott del Liverpool. L’obiettivo è rinforzare il centrocampo e invertire la rotta dopo una stagione deludente nel 2024/25. Il mercato estivo si annuncia ricco di sorprese: scopriamo insieme come i Martelli vogliano ridefinire il loro futuro e riconquistare il successo. La strada verso nuovi traguardi è appena iniziata.

Sito inglese: West Ham United sta preparando un doppio swoop audace su Liverpool, prendendo di mira sia Tyler Morton che Harvey Elliott, secondo La Gazzetta Dello Sport, attraverso West Ham Zone. I martelli stanno cercando di rafforzare la loro squadra quest’estate, in particolare in posizione di centrocampo. Dopo una stagione povera nel 202425, ciò ha promesso molto all’inizio dopo le loro firme estive la scorsa estate, ma alla fine non è riuscito a consegnare, il London Club ha deciso di aggiungere qualità alla loro squadra e mirare a un traguardo nella metà superiore della tavola della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

