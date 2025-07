Atletico Ascoli | confermato Nonni arriva anche Carbone

L’Atletico Ascoli si rafforza ancora, confermando la presenza di Leonardo Nonni e accogliendo anche Carbone nel suo roster. Il ‘leone’ della difesa bianconera si prepara a continuare a ruggire, portando esperienza e leadership alla squadra di mister Seccardini. La fidelizzazione di Nonni testimonia l’ambizione del club di costruire un progetto solido e vincente. Le motivazioni che lo hanno spinto a restare? Scopriamolo…

Il 'leone' continua a ruggire con la maglia dell' Atletico Ascoli. il centrale difensivo Leonardo Nonni vestirà la maglia bianconera anche nella stagione 2025-26. Una conferma importante per un giocatore che ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la retroguardia di mister Seccardini. "Le motivazioni che mi hanno portato a rimanere sono molteplici – ha dichiarato Nonni – Il fatto di condividere gli stessi valori umani e sportivi della società in primis, cioè la voglia di migliorarsi sempre e la fame e la determinazione di vincere ogni battaglia e di lottare ogni secondo per gli stessi obiettivi comuni, tutti quanti insieme, sempre uno accanto all'altro.