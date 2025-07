Cesena ecco Bisoli | ora è ufficiale Oggi Guidi c’è il nodo delle uscite

Dal cuore di Cesena arriva una notizia che farà battere forte il petto dei tifosi: Dimitri Bisoli torna a vestire la maglia bianconera con un contratto fino al 2028. Dopo aver passato le sue giovani stagioni tra i settori giovanili e un'esperienza professionale con l’AC Prato, ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera nel Cavalluccio. È il momento di riscoprire le passioni che uniscono squadra e città.

L'avventura di Dimitri Bisoli in bianconero è ufficialmente iniziata e ieri è arrivato anche la nota della società: "Cesena FC comunica di aver sottoscritto un contratto con il centrocampista Dimitri Bisoli fino al 30 giugno 2028. Classe 1994, Bisoli ha già vestito la maglia del Cavalluccio, con la quale ha disputato due stagioni nel settore giovanile tra il 2008 e il 2010, prima di fare il suo esordio tra i professionisti con l'AC Prato nel campionato di Lega Pro 20122013.Dopo le esperienze con Santarcangelo e Fidelis Andria, nel 2016 si trasferisce al Brescia Calcio tra le cui fila esordisce in serie B e nel 2019 conquista la promozione in massima serie, risultando uno dei protagonisti della vittoria del campionato cadetto.