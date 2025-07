Mercato gli ultimi colpi Bel poker per La Querce

Il mercato degli ultimi colpi nel poker di trasferimenti per la Querce si infiamma, con Prato e provincia al centro dell’attenzione. Le società sono impegnate in operazioni di alto livello, pronte a definire gli ultimi dettagli prima della chiusura. In Prima Categoria, il Maliseti Seano si distingue come protagonista: l’ingaggio di Mattia Londi, portiere promettente del 2004, rafforza ulteriormente le ambizioni del club. Al tempo stesso, molte altre trattative sono in cantiere, promettendo sorprese e colpi di scena.

Il mercato sta avvicinandosi sempre più alla sua fase decisiva: tante le operazioni effettuate (sia in entrata che in uscita) tante quelle che saranno messe a punto a breve, per le società di Prato e provincia. In Prima Categoria, è il Maliseti Seano il club che si sta mostrando più attivo: proprio nelle scorse ore, la dirigenza ha comunicato l’ingaggio di Mattia Londi, portiere classe 2004 reduce da una stagione positiva in Seconda. Al tempo stesso, sono stati confermati Alessio Cavalieri, Alberto Cappellini e Niccolò Coppini, giocatori che facevano già parte della rosa salvatasi al fotofinish (con al timone il confermatissimo Jacopo Masi) e che mirano a crescere ulteriormente, ritagliandosi un ruolo da protagonisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato, gli ultimi colpi. Bel poker per La Querce

In questa notizia si parla di: mercato - colpi - poker - querce

Mercato Juve, pronti tre colpi top per tornare a competere subito per lo scudetto! A chi pensa il club per rilanciarsi: i nomi - La Juventus è determinata a tornare protagonista nella corsa allo scudetto e si prepara a mettere a segno tre colpi di mercato di alta qualità.

Sarnese, poker di colpi per sognare in grande: Bottalico, Virgilio, La Monica e Puca vestiranno granata; Mercato, gli ultimi colpi. Bel poker per La Querce.

Mercato, gli ultimi colpi. Bel poker per La Querce - Il mercato sta avvicinandosi sempre più alla sua fase decisiva: tante le operazioni effettuate (sia in entrata che in uscita) tante quelle che saranno messe a punto a breve, per le società di Prato e ... Scrive msn.com

Il mercato dilettanti si muove già La Querce e Galcianese: primi colpi - Il mercato dilettanti si muove già La Querce e Galcianese: primi colpi Il ds Di Carlo, sotto la guida del tecnico Tinti, ha tesserato l’attaccante Marangio e il portiere Quercioli. Secondo lanazione.it