Roma diventa il palcoscenico della rinascita ucraina, con la Ukraine Recovery Conference che riunisce leader mondiali, aziende e rappresentanti civili. In un contesto blindato e di massima sicurezza, questa quattro giorni si configura come un momento cruciale per delineare il futuro dell’Ucraina e il suo percorso di ricostruzione. La capitale italiana si conferma centro nevralgico della geopolitica internazionale, segnando una svolta decisiva nel processo di pace e ripresa.

Roma al centro della geopolitica mondiale per due giorni: oggi e domani si terrà presso il Centro Congressi La Nuvola, nel quartiere dell'Eur, la Ukraine Recovery Conference, giunta in questo 2025 al suo quarto appuntamento. Oltre 5.000 partecipanti, circa 100 delegazioni ufficiali e 40 Organizzazioni Internazionali, 2.000 rappresentanti di aziende, centinaia di esponenti delle autonomie locali e della società civile parteciperanno a quello che sarà il più importante momento internazionale dedicato alla ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina. Folta anche la presenza di politici e capi di stato: oltre, ovviamente, a Giorgia Meloni, parteciperanno alla conferenza anche Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky, ricevuto ieri dal Presidente Mattarella proprio in vista dell'incontro di oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La ricostruzione dell'Ucraina passa da Roma: via al summit blindato

