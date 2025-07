Torna a riunirsi il Consiglio metropolitano | i punti all' ordine del giorno

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria si raccoglie di nuovo per affrontare tematiche cruciali e decisioni strategiche. Riunito in sessione straordinaria e urgente, l'appuntamento del 10 luglio 2025 promette di essere un momento decisivo per la crescita e lo sviluppo della città metropolitana. Con punti all’ordine del giorno di grande rilevanza, si apre un’occasione unica per discutere e plasmare il futuro del territorio. La partecipazione è fondamentale per fare la differenza.

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, sentiti i capigruppo, è convocato, in sessione straordinaria e urgente, per il 10 luglio 2025, con inizio alle ore 8:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 9:00 per discutere e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: consiglio - metropolitano - torna - riunirsi

A Palazzo Alvaro torna a riunirsi il Consiglio metropolitano: tanti i punti all'ordine del giorno - Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria si riunirĂ a Palazzo Alvaro il 30 maggio, in sessione straordinaria e urgente.

Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano: All’ordine del giorno temi su bilancio, edilizia scolastica, progetti di rigenerazione dei borghi antichi ed eventi identitari https://ilmetropolitano.it/2025/07/09/torna-a-riunirsi-il-consiglio-metropolitano-allordine-del-giorno Vai su X

Reggio Calabria, torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano: all’ordine del giorno bilancio e edilizia scolastica Vai su Facebook

Reggio. Domani torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano; Torna a riunirsi il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria; Venerdì 30 maggio a Palazzo Alvaro torna a riunirsi il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano: all’ordine del giorno bilancio e edilizia scolastica - Reggio Calabria, torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano: all’ordine del giorno bilancio e edilizia scolastica ... Secondo strettoweb.com

Reggio. Domani torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano - La riunione si terrà in aula Repaci di Palazzo Alvaro con inizio alle ore 8:00 in prima convocazione e alle ore 9:00 in seconda The post Reggio. Si legge su msn.com