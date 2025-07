Ho un piccolo ematoma deciduale | può aumentare il rischio di aborto?

Ho un piccolo ematoma deciduale: può rappresentare un rischio reale per la gravidanza? Se hai appena scoperto questa condizione, è normale sentirsi preoccupate e desiderose di sapere cosa aspettarsi. In questo articolo, approfondiremo le possibilità di riassorbimento spontaneo, i rischi associati e le precauzioni da adottare per tutelare il tuo bambino e te stessa. Scopriamo insieme come gestire al meglio questa fase delicata.

Buongiorno, alla prima ecografia di controllo mi hanno evidenziato un piccolo ematoma deciduale laterale di 1,5 cm. Il ginecologo mi ha prescritto riposo relativo e progesterone vaginale, ma vorrei sapere: qual è il tasso di riassorbimento spontaneo di questi ematomi? Possono aumentare il rischio di aborto o distacco di placenta? Fino a quando devo evitare sforzi e rapporto sessuale? Grazie mille

