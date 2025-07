AEW | Un brindisi prima della battaglia ultimo confronto tra Storm e Monè prima di All In

Prima di affrontare l’ultimo epico confronto tra Storm e Monè ad All In, si brinda al coraggio e alla determinazione delle protagoniste. Questa notte, la CEO ha provato a sedare le tensioni, ma l’aria è carica di aspettative e adrenalina. Tra rivalità accese e sogni di gloria, tutto è pronto per un duello che entrerà nella storia. La scena è pronta: il sipario si alza, e il match più atteso sta per cominciare.

Uno dei match più attesi di All In Texas è la sfida per il titolo AEW femminile tra Toni Storm e Mercedes Monè che andrà a caccia dell’ennesima cintura, sarebbe la settima, da aggiungere alla collezione. Le due donne vengono da settimane di scontri intensi, verbali e fisici, in cui nessuna delle due è arretrata di un millimetro aggiungendo di volta in volta ulteriore tensione a quella che sarà una grande sfida. Questa notte la CEO ha provato a placare gli animi prima della tempesta di sabato, ma inevitabilmente i toni sono saliti durante il confronto sul ring. “Puoi avere tutti i titoli del mondo, ma non questo”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Un brindisi prima della battaglia, ultimo confronto tra Storm e Monè prima di All In

