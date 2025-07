Primo allenamento con Pagliuca allo stadio | Questo l’ambiente giusto per Saporiti e Ilie

Il primo allenamento di Pagliuca allo stadio ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, pronti a vivere una stagione ricca di aspettative e novità. Con Cioni, Pellegri e Ilie pronti a fare il loro debutto, l’ambiente si respira carico di energia e speranza. Dopo aver sistemato gli ultimi dettagli con Torino e Nizza, il team è pronto a spiccare il volo. Non ci resta che scoprire cosa riserverà questa emozionante avventura.

di Simone Cioni Pietro Pellegri e Rares Ilie sono due nuovi giocatori dell’ Empoli (per il primo si tratta di un ritorno). Tutti gli ultimi dettagli che erano rimasti da limare con Torino e Nizza sono infatti andati al proprio posto, con il giovane trequartista romeno che ha fatto in tempo anche ad essere presente al primo allenamento di ieri. Bisognerà invece attendere ancora un po’ per vedere Pellegri lavorare con il gruppo, visto che sta ultimando il proprio programma di recupero dopo l’operazione dello scorso dicembre per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Entrambi arrivano con la formula del prestito con diritto di riscatto, che nel caso del centravanti di Genova potrebbe anche diventare obbligo a determinate condizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it