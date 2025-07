Nel rudere milionario della Maddalena 16 anni dopo il G8 tra ruggine e letame | ' Quei copriletto da 4000 euro nella suite di Obama'

Nel cuore di Maddalena, 16 anni dopo il G8, un rudere milionario racconta storie di lusso svanito e promesse infrante. Tra ruggine e letame, spiccano ancora quei copriletto da 4000 euro nella suite di Obama, simbolo di un passato sfiorato dalla grandezza. Un viaggio nelle strutture di lusso mai utilizzate, oggi abbandonate al degrado, svela il contrasto tra ambizione e realtà, lasciando spazio a riflessioni sul tempo e sull'oblio.

Il viaggio nelle strutture di lusso progettate nel 2009 per ospitare i leader delle otto maggiori economie del mondo e mai utilizzate. Sono divorate dal degrado.

