Ecco Adorni ora la difesa è al completo

Ecco Adorni, ora parte integrante della difesa 232 del Modena. Dopo l’attesa, l’annuncio ufficiale è arrivato: il difensore parmense, classe 1992 con un ricco passato in Serie B, ha firmato un contratto biennale. La sua esperienza decennale e la capacità di leadership rappresentano un rinforzo fondamentale per i canarini, pronti a puntare in alto. Con questo acquisto, il Modena si assicura una pedina di grande affidabilità e talento.

Mancava soltanto l'annuncio ufficiale, e questo è puntualmente arrivato nella mattinata di ieri. Davide Adorni è un giocatore del Modena. Svincolatosi dal Brescia dopo il fallimento della squadra biancazzurra, il difensore centrale parmense ha firmato con i canarini un contratto biennale. Adorni, classe 1992, porta con se un notevole bagaglio di esperienza nella serie cadetta, nella quale ha maturato circa 250 presenze, e con ben cinque playoff disputati da protagonista. La sua avventura in serie B è cominciata nel 2017 a Cittadella, dove è rimasto sino al 2022 prima del passaggio al Brescia. Con le rondinelle è sempre stato titolare, collezionando 113 presenze condite da quattro reti.

