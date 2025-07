Csi Pallavolo Finali Nazionali al via Quattro titoli in palio

Pronti a vivere quattro giorni di pura emozione? Perugia e il territorio del Trasimeno si trasformano nella capitale della pallavolo italiana, ospitando le Finali Nazionali CSI. Con 25 squadre provenienti da tutta Italia, sarà un palcoscenico di talento e passione, dove quattro titoli sono in palio. La cerimonia conclusiva di domenica promette di essere un grande spettacolo, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo punto...

Tutto è pronto per quattro giorni di volley. Perugia e il territorio del Trasimeno diventano teatro delle Finali Nazionali CSI di Pallavolo. A partire da oggi fino a domenica, il capoluogo umbro e i comuni di Corciano, Magione ed Ellera accoglieranno 25 squadre provenienti da 14 regioni italiane, per assegnare i titoli italiani nelle categorie Top Junior femminile e Open (maschile, femminile e misto). La cerimonia conclusiva si terrà domenica mattina al PalaBarton Energy, impianto simbolo di una città che nel 2025 ha celebrato la storica vittoria della Sir volley in Champions League. "Per il secondo anno consecutivo – ha dichiarato Alessandro Rossi, presidente CSI Umbria – le finali nazionali tornano a Perugia, a conferma della fiducia che il CSI ripone nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Csi Pallavolo. Finali Nazionali al via. Quattro titoli in palio

