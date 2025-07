Traffico Roma del 10-07-2025 ore 08 | 30

Se state pianificando il vostro percorso questa mattina a Roma, è importante essere aggiornati sulle condizioni del traffico. Dalle prime ore dell’alba, intensi ingorghi si registrano sul raccordo anulare tra Casilina e Appia, con rallentamenti anche sulla tangenziale est tra via Nomentana e via Tiburtina. Traffico intenso e un incidente segnalato in zona Olimpo. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli su come evitare i punti critici.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico segnalato anche un incidente in tangenziale code tra via Nomentana e via Tiburtina ed ancora a seguire tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni intenso il traffico anche sulla via Flaminia con code tra il raccordo e via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale oggi e domani venerdì 11 luglio al centro congressi la nuvola all'Eur la conferenza sul Ucraina previste chiusure e deviazioni sulla Cristoforo Colombo da Largo Pella sino alle rampe di immissione per la Roma Fiumicino disciplina di traffico anche su diverse strade adiacenti il centro congressi deviat e anche moltissime linee di bus da Inizio servizio chiusa la stazione della metro B Eur Fermi ma informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

